مدرب إيراني يقود منتخبات العراق للتايكواندو

2024-01-16 15:58:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل المدرب الإيراني محمد معتمدي إلى العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، لإتمام تعاقده مع الاتحاد العراقي للتايكواندو ليكون مديراً فنياً لجميع فئات المنتخبات العراقية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي محمود عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "اختيار المدرب الإيراني جاء بعد مفاضلة مع العديد المدربين المرشحين لقيادة منتخباتنا باللعبة".

وأضاف "معتمدي يمتلك تاريخاً حافلاً من الإنجازات على المستوى العالمي والأولمبي والآسيوي وسجلاً محترماً في عالم التدريب والخبرة في مجال رياضة التايكواندو".

وبين أن "اللجنة الأولمبية العراقية باركت هذا الاختيار الذي جاء بعد دراسة ومراجعة لتاريخ هذا المدرب خلال مسيرته في رياضة التايكواندو".

وأشار عباس إلى أن "معتمدي سيباشر مهامه لتحضير منتخباتنا للاستحقاقات المقبلة وإعادة هيكلة عناصر المنتخبات لاختيار الأفضل والأنسب".