2024-01-16 16:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

نشر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء (16 كانون الاول 2024)، صوراً للاطفال الذين استشهدوا في القصف الإيراني الذي استهدف عدة مناطق في محافظة اربيل ليلة امس.

وتساءل بارزاني في تغريدة له تابعتها "بغداد اليوم"، "هؤلاء هم ضباط الموساد واعداء جمهوية ايران الاسلامية الذين استهدفهم فيلق القدس بصواريخه ومسيراته".

وكان بازاني قد صرح يوم امس عبر حسابه الرسمي في موقع "اكس": "تعرضت أربيل لهجوم مرة أخرى من قبل فيلق الحرس الثوري الإيراني. للأسف، خلال هجوم الليلة غير المبرر، استشهد العديد من المدنيين وجرحى".

واضاف: "تفكيري مع عائلات الشهداء واتمنى الشفاء العاجل للمصابين ادين هذا الهجوم الجبان على شعب اقليم كردستان بأشد العبارات، وأحث الحكومة الاتحادية في بغداد على اتخاذ موقف مبدئي ضد الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان. كما أدعو شركائنا في المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت في مواجهة الهجمات المتكررة ضد شعب كردستان".

وتابع: "في الأيام القليلة القادمة، سنعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات الوحشية ضد شعبنا الأبرياء".

وتبنى الحرس الثوري الايراني اعتداء على العراق بالصواريخ الباليستية وتحديدا على محافظة اربيل، بادعاءات فندها رئيس مجلس الامن القومي العراقي، عده مراقبين بمثابة اعلان حرب.