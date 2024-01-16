مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

2024-01-16 17:08:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة تسعة أشخاص بحادث سير مروع شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع بين عجلتين صالون على طريق غراف-ناصرية وأدى لمصرع سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "سبب وقوع الحادث هو السرعة المفرطة من قبل سائقيّ العجلتين"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".