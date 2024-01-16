2024-01-16 17:15:25 - المصدر: مركز هير أوف إسطنبول

مركز هير أوف إسطنبول سيفتتح عيادة جديدة في سيتي ووك، بدبي إسطنبول، تركيا – يسر مركز هير أوف إسطنبول، الاسم الرائد في مجال زراعة الشعر، أن يعلن عن افتتاحه لعيادته المرتقبة في سيتي ووك بدبي، وذلك بنهاية فبراير 2024. ومن شأن توسع مراكزنا على هذا النحو أن يوحي بتأثيرنا المتنامي والتزامنا بتقديم أفضل وأرقى خدمات زراعة الشعر إلى العملاء من جميع أنحاء العالم.

في العام الماضي، أسس مركز هير أوف إسطنبول عيادة استشارية في الإمارات العربية المتحدة؛ وفي هذا العام، يتوسع المركز ليأسس عيادة جديدة في سيتي ووك بدبي. ومن المقرر أن يكون عام 2024 علامة فارقة حيث يوسع المركز نطاقه مع الحفاظ على معايير الخدمة العالية والراقية التي يتوقعها العملاء من جميع أنحاء العالم.

تعزيز سُبل الوصول لعيادات مرموقة لزراعة الشعر

ووقع الاختيار على افتتاح العيادة القادمة في سيتي ووك لتعمل كمركز إستراتيجي مركزي لنا، مما يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز سُبل الوصول إلى خدمات زراعة الشعر بجودة عالية، وخاصة للأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. يشير التوسع المدروس هذا إلى مدى تفاني المركز في تعزيز سُبل وصول خدماته المتخصصة بكل سهولة للأفراد من جميع أنحاء العالم.

تمهيد سُبل التوسع العالمية والابتكار

ومع الافتتاح المرتقب لعيادة دبي، لن يقوم مركز هير أوف إسطنبول بتوسيع نطاقه الجغرافي فحسب؛ بل سيعزز كذلك مكانته كعلامة تجارية رائدة في مجال زراعة الشعر. ومن خلال دمج التقنيات المتطورة وتوسيع نطاق خدماتنا، يهدف المركز إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه العالميين بل وتجاوزها كذلك.

القيادة الرشيدة

يشارك الرئيس التنفيذي فاتح أكديمير رؤيته لتوسع المركز، قائلًا: "يمثل توسعنا في دبي علامة فارقة في رحلة مركزنا. فنحن لا نوسع نطاقنا فحسب؛ بل نوسع مدى التزامنا بالجودة والخدمة العالية. ستسمح لنا العيادة الجديدة بتوفير خدماتنا لقاعدة أوسع من العملاء وتقديم معاييرنا العالية في مجال زراعة الشعر لمجموعة أكثر تنوعًا".

وبينما كان يتحدث عن توسع مركزنا، أضاف السيد أكديمير: "إن الابتكار والجودة هما جوهر مركز هير أوف إسطنبول. وتشير عيادتنا في دبي إلى مدى نمونا والتزامنا الراسخ بتقديم أفضل خدمات زراعة الشعر على مستوى العالم".

ويمثل الافتتاح القادم لعيادة هير أوف إسطنبول في سيتي ووك بدبي، خطوة حاسمة للمضي قدمًا للأمام، مع توسيع نطاق خدمات زراعة الشعر بجودة لا مثيل لها على مستوى العالم. ومع التزامنا الراسخ بالجودة وبتعزيز سُبل الوصول والابتكار، فإن مركز هير أوف إسطنبول مستعد لمواصلة سعيه في التميز وتوسيع نطاق وصوله إلى آفاق جديدة.

مع اقتراب فبراير 2024، يتزايد الحماس للكشف عن عيادتنا الجديدة، ونعدكم بفترة جديدة من الخدمة المتميزة والرعاية الراقية للأفراد الذين يبحثون عن أفضل جودة في مجال زراعة الشعر.

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