وزير العدل يعلن إنشاء مجمع عدلي جديد في محافظة الأنبار

2024-01-16 17:26:01 - المصدر: واع

الانبار - واع - أحمد الدليميأعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مجمع عدلي جديد في منطقة المباني الحكومية في محافظة الأنبار.وقال شواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "زار محافظة الأنبار، والتقى بمحافظها وقائد الشرطة، وعددا من المسؤولين فيها".وأضاف، "ناقشنا بعض الملفات العالقة والمتعلقة بدائرة التسجيل العقاري في الأنبار وهناك خطوات عملية بهذا الخصوص".وأوضح، أنه "ضمن توجيهات رئيس الوزراء، نقوم بزيارات ميدانية، للاطلاع على الأوضاع في دوائر الوزارة الفرعية الموجودة في المحافظات، بغية التنسيق والتعاون مع الإدارات المحلية فيها"، منبها، "بوجود بعض العقبات التي لا تزال تعرقل عمل الدوائر العدلية"،وأعلن شواني التوجه لإنشاء مجمع عدلي في منطقة المباني الحكومية في المحافظة، مؤكدا في الوقت نفسه "وجود عمل مشترك في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وقدم وزير العدل، "شكره للعاملين بالمحافظة في تهيئة البنى التحتية بالدوائر العدلية"، مؤكدا، أنها "جاهزة للعمل، وهناك أيضا تنسيق كبير بين الموظفين والمحافظة؛ لتقديم وتسهيل الخدمات العدلية للمواطنين في المحافظة، بالإضافة إلى إمكانية رفد الدوائر العدلية بالموظفين".