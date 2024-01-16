اتحاد الكرة يرفع عقوبة حظر التعاقدات على الطلبة

2024-01-16 17:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، عن الاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على رفع العقوبة المفروضة سابقا على فريقها الكروي التي تنص على حظر التعاقدات لفترة انتقالية واحدة.

وذكر بيان لإدارة الطلبة تلقته "بغداد اليوم"، ان الاتفاق "جاء بعد اجتماعات مكثفة من قبل الادارة مع المكتب التنفيذي ولجان الاتحاد".

وأضاف البيان ان "الهيئة الادارية على رأسها صلاح الفتلاوي رئيس النادي تتقدم بالشكر والتقدير الى رئيس واعضاء الاتحاد واللجان المختصة وذلك للتعاون في رفع العقوبة".

ولفت الى ان "ادارة الطلبة رفقة الملاك التدريبي ستواصل اجراء بعض التغييرات في الفريق الكروي واضافة دماء جديدة من اجل تحسين وضع الفريق من ناحية الاداء والنتائج".



