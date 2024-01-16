البصري: استحداث مديرية استخبارات المالية لمنع تهريب العملة والسيطرة على الأمن الغذائي

2024-01-16 18:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني، أبو علي عبد الكريم البصري، (16 كانون الثاني 2024)، عن، استحداث مديرية استخبارات المالية لمنع تهريب العملة والسيطرة على الأمن الغذائي.

وقال البصري للوكالة الرسمية تابعتها "بغداد اليوم"، ان "سياسة رئيس الوزراء المالية كان لها الأثر المباشر على تعزيز متانة الاقتصاد الوطني".

وأضاف "إحباط تسلل 12 إرهابياً من الحدود التركية" مشيرا الى ان "ضربات شبه يومية على تجار ومتعاطي المخدرات في البلاد".

ولفت البصري الى "البدء بتنفيذ مشروع تقني دقيق يتيح الوصول للمبتزين بشكل مباشر".

وتابع ان "الجرائم الإلكترونية ازدادت بشكل كبير في العراق نتيجة استخدام الأجهزة الذكية ومواقع التواصل".