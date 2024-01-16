السوداني في أول تعليق على قصف أربيل: عمل عدواني واضح ونحتفظ بحق الرد

2024-01-16 19:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نقل موقع "بلومبيرغ" الأمريكي عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوله خلال مقابلة أجريت معه، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "دافوس" بسويسرا التي يزورها حاليا، ان الضربة الصاروخية التي قامت بها إيران واستهدفت فيها مدينة اربيل، تمثل "عملا عدوانيا واضحا ضد العراق استهدف منطقة سكنية كان الضحايا فيها عائلة عراقية كوردية، بينهم أطفال".

وقال السوداني خلال المقابلة، التي نشرها "بلومبيرغ"، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".

وتابع رئيس الوزراء العراقي قوله، ان "الحكومة العراقية تحتفظ بحقها للقيام بكافة الاجراءات الدبلوماسية والقانونية وفق سيادتها".