أمانة بغداد تعلن قرب إحالة مشروع إستراتيجي شرقي القناة

2024-01-16 19:22:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، قرب إحالة مشروع إستراتيجي شرق القناة.وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمانة بغداد وبتوجيه من أمينها تعد لتنفيذ مشروع إستراتيجي لخدمة مناطق شرق القناة بجانب الرصافة من بغداد بدءاً من إحالة عقد الخدمات الاستشارية لإعداد (التصاميم والتدقيق) لمشروع خط التصريف البديل عن قناة الشرطة مع محطة رفع ووحدة معالجة لمياه الصرف الصحي".وأضافت، أن "هذا المشروع يعد من المشاريع المنسية التي كانت مركونة على الرفوف وتم إحياؤه من جديد ليتم تنفيذه لخدمة التوسعات السكانية بجانب الرصافة وشمال مدينة الصدر ويمتد على طول مسار قناة الشرطة".وتابعت، أن "المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة في قطاع الصرف الصحي وسيشكل نقلة نوعية كبيرة في تصريف مياه الأمطار وزيادة قدرة تصريف مياه المجاري في مناطق شرق القناة إلى جانب أهميته البيئية".