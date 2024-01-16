في منتدى دافوس.. إدانات دولية للقصف الإيراني على أربيل

2024-01-16 19:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، يوم الثلاثاء، القصف الإيراني الذي استهدف منازل للمدنيين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن وفد من المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين سيزور الإقليم قريباً.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيانات وردت لوكالة شفق نيوز، أنه التقى على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا بـ"رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، والذي نقل خلال اللقاء، تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وفي سياق آخر، اتفقنا على إدانة الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل، والتي تشكّل انتهاكاً واعتداءً صارخاً للسيادة العراقية".

وأضاف "كما ناقشنا سبل توثيق العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى وجه الخصوص في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري".

كما اجتمع بارزاني مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين. وشهد الاجتماع، إدانة الهجمات الصاروخية على أربيل، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا.

كذلك اجتمع رئيس حكومة الإقليم مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "وبحثنا خلال الاجتماع، آخر تطورات الوضع العام في العراق والمنطقة، وأكدنا على تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في المجال الاستثماري، وقدوم المستثمرين القطريين إلى إقليم كوردستان، حيث من المقرر أن يزور وفد من المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إقليم كوردستان".