المنتخب التايلندي يحقق الفوز على قيرغيزستان في بطولة آسيا

2024-01-16 19:42:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن منتخب تايلند من تحقيق الفوز على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم .

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله بن خليفة.

وأنهى المنتخب التايلندي الشوط الأول من مواجهته أمام نظيره منتخب قيرغيزستان، بتقدمه بهدف نظيف.

وحمل هدف تايلاند توقيع اللاعب سوباتشاي جايديد في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب تايلند هدفه الثاني في الدقيقة 48 من عن اللقاء عن طريق نفس اللاعب سوباتشاي جايديد .