المندلاوي يدعو الشركات الإستونية للاستفادة من البيئة الاستثمارية العراقية

2024-01-16 19:52:00 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الشركات الإستونية للاستفادة من البيئة الاستثمارية العراقية الخصبة والمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير القطاع الخاص.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي استقبل مساء اليوم الثلاثاء في مقر إقامته، رئيس جمهورية إستونيا آلار كاريس، والوفد المرافق له بحضور عدد من النواب؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأكد المندلاوي- بحسب البيان- "أهمية توثيق التعاون بين بغداد وتالين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعد الاقتصادية والزراعية والخدمية والثقافية، والاستفادة من خبرات إستونيا في جانب الحكومة الإلكترونية، لتعزيز جهود مكافحة الفساد"، داعياً إلى "الاستفادة من البيئة العراقية الخصبة واستثمار التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتطوير القطاع الخاص، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".من جانبه، أعرب الرئيس الإستوني حرص بلاده لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكداً، أن "العراق بدأ يستعيد عافيته ومكانته، وأن دوره مركزي في تخفيف التوترات وإحلال السلام".وبين المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أنه "اتفق الجانبان على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بما يُسهم في تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة والعالم".