الإعلام الأمني: الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة جندي في داعش بالأنبار

2024-01-16 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة جندي في داعش بمحافظة الأنبار.وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تنفيذ عملية نوعية وجهد استخباري مميز، واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال كمين محكم في حي الهداية، تم إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الارهابية، المطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضاء راوة بمحافظة الأنبار".وأضاف ميري، أن "الإرهابي يعمل بصفة جندي في عصابات داعش الإرهابية، وشارك بقتال القوات الأمنية العراقية قبل التحرير، وتم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".