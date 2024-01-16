الإعمار تحدد مسار الطريق الحلقي الرابع وموعد الشروع بتنفيذه

2024-01-16 20:08:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيديحددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، مسار الطريق الحلقي الرابع وموعد بدء العمل بتنفيذه، مبينة أن الطريق سيكون مكملا لمشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد وسيربط مداخلها دون المرور بالمدينة.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق الحلقي الرابع هو واحد من المشاريع الإستراتيجية المهمة ويحظى باهتمام خاص من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا، أن "هناك اجتماعات مستمرة من قبل وزير الإعمار بنكين ريكاني لغرض تنفيذ هذا الطريق الذي تم إدراجه في الموازنة".وأضاف، أن "العام الحالي سيشهد المباشرة بالطريق وسيبلغ طوله 94 كم وعرضه 100 متر".وذكر، أن "الطريق سيكون عبارة عن حلقة تدور حول بغداد ويربط كل مداخل العاصمة الموجودة"، لافتا، إلى أن "الطريق سيكون مسارا لحركة السيارات والحمولات الكبيرة خاصة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس من دون المرور بداخل مدينة بغداد".وتابع، أن "الطريق سيخفف الضغط عن شوارع العاصمة، وسيتم تنفيذه بدءاً من مدخل بعقوبة القديم إلى مدينة الصدر الجديدة ومنه إلى تقاطع بغداد - ديالى في منطقة بوب الشام ويلتقي بطريق بغداد - كركوك من جهة الشعب ويستمر باتجاه جسر المثنى ومنه إلى تقاطع ابن منظور أو دوار التاجي".وذكر، أن "تصاميم الطريق قديمة موجودة منذ الثمانينيات، وقامت دائرة الطرق الجسور بتحديثها لمواكبة زيادة عدد العجلات وكذلك إنشاء شوارع جديدة وحددت أماكن المسارات الخاصة بهذا الطريق والمشيدات التي حدثت عليه خلال السنوات السابقة"، لافتا إلى "أننا نعمل على إزالة التعارضات والتجاوزات بالتعاون مع كل الجهات القطاعية الأخرى".وأكد، أن "الطريق سيكون مكملا لمشاريع فك الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد".