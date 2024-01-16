يلقب بـ "الحجي".. قتل "أخطر" تاجر مخدرات في صحراء السماوة

2024-01-16 21:39:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السماوة

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، قتل "أخطر" تاجر مخدرات في صحراء السماوة يلقب بـ "الحجي".

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالاشتراك والتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية تقتل أخطر متاجر بالمخدرات يلقب (الحجي) في صحراء السماوة موزع المخدرات جنوب العراق".

واضافت، انه "القي القبض على متاجر آخر بالمخدرات وتضبط بحوزته (3000) حبة كبتاجون و (4) كيلو غرام من مادة الكريستال ومدفع هاون عيار 60 ملم و6 قنابر هاون وسلاح نوع BKC".