ماذا يحدث في المنتخب العراقي؟.. السعيد يغادر وكاساس يطمئن الحمادي والماجد

2024-01-16 22:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت مصادر رسمية مغادرة لاعب المنتخب العراقي دانيلو السعيد اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب المتواجدة في قطر للمشاركة في بطولة آسيا.

وأخبرت تلك المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن المغادرة جاءت احتجاجاً على عدم مشاركته في مباراة اندونيسيا التي جرت أمس وانتهت بفوز العراق 3-1.

واشار الى ان السعيد لم يحضر تدريبات المنتخب اليوم احتجاجاً لعدم مشاركته في لقاء اندونيسيا، حيث طلب جواز سفره للعودة وقد نفذت له رغبته.

وقالت المصادر أيضا، إن اللاعبين المحترفين "منتظر الماجد" و"علي الحمادي" قد ابديا امتعاضهما لعدم المشاركة في لقاء امس، إلا انهما شاركا في تدريبات المنتخب اليوم.

واكدت المصادر، أن جلسة جمعت المدرب كاساس مع اللاعبين "الماجد والحمادي"، موضحة أن المدرب أبدى رغبته الكبيرة للحاجة لهما ومنحهما التطمينات لاعطائهما فرصة اللعب في المباريات المقبلة .

إلى ذلك شهد المنتخب السعودي أزمة مشابهة بعد اعتزال 6 لاعبين سعوديين عن المشاركة مع المنتخب في كأس آسيا قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة السعودية الأولى في البطولة.

وتضاربت التصاريح بشأن ذلك بين مدرب المنتخب مانشيني واللاعبين المعتذرين أو المبعدين عن تشكيلة الأخضر السعودي.