الحرس الثوري عن قصف اربيل: نفذنا اوامر المرشد الاعلى بأسرع وقت

2024-01-16 22:52:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف قائد بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2023) ان المرشد الأعلى علي خامنئي هو من أمر بتنفيذ الهجوم الصاروخي على محافظة أربيل فجر اليوم.

وقال الجنرال حسن حسن زاده في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان " الهجوم على أربيل تم بأمر من المرشد الأعلى".

ونقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية خبراً عن مصدر وصفته بـ"رفيع المستوى" في مكتب المرشد الإيراني أن "القصف الإيراني الذي استهدف أربيل، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، جاء بأمر مباشر وعاجل من خامنئي نفسه، حتى إن كبار قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة لم يكونوا على علم بالقرار".

وبحسب رواية المصدر، فإن القرار جاء بعد تلقي خامنئي معلومات استخباراتية عن اجتماع لمجموعات انفصالية إيرانية وضباط استخبارات إسرائيليين في قبو منزل في أربيل.

ووفق حكومة اقليم كردستان، فقد استهدف القصف منزل رجل الأعمال الكردي البارز (بيشرو دزيي)، مما أدى إلى مقتله مع عدد من أفراد عائلته، إضافة إلى التاجر العراقي المسيحي كرم ميخائيل الذي يحمل الجنسية البريطانية، في وقت أعلن الحرس الثوري، في بيان، إنه استهدف "مقراً للموساد الإسرائيلي".

وأفاد المصدر بأن خامنئي أمر قائد القوات الجوفضائية للحرس اللواء أمير علي حاجي زاده بشن الضربة، وتم إبلاغ قائد (فيلق القدس) اللواء اسماعيل قآني بالهجوم، حيث قامت طائرات مسيّرة تابعة للفيلق بتأمين المعلومات اللازمة للقوات الجوفضائية لشن الضربة.

وأكد أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية توصلت إلى أن منفذي هجوم كرمان الذي استهدف ضريح الجنرال قاسم سليماني في ذكرى اغتياله بداية الشهر الجاري وأدى إلى مقتل نحو 100 شخص، انطلقوا من إدلب في سورية لا من أفغانستان عبر كردستان العراق، ثم انتقلوا إلى داخل إيران.

وبحسب المصدر، فإن استهداف إدلب كان على جدول الأعمال، على عكس قصف أربيل الذي ارتبط بالاجتماع المفترض لضباط (الموساد) وفقاً للمصدر الإيراني.



