35 % من رحلات اليوم ألغيت.. مطار أربيل مهدد اقتصاديا بعد تحوله إلى "مرمى صواريخ"

2024-01-16 23:07:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد الخبير الكردي في مجال الطيران سيروان محمد، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، أن تكرار استهداف مطار أربيل سيؤثر على عدد ونوعية الرحلات في المرحلة المقبلة، فيما تظهر المواقع المختصة بمراقبة الطيران الغاء قرابة 35% من رحلات اليوم المقررة الى مطار اربيل.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من المعروف أن شركات الرحلات الجوية الأوربية والعالمية لديها تشديد بإجراءات السلامة وتولي اهتماما كبيرا بتوفيرها".

وأضاف أن "تكرار استهداف مطار أربيل بالصواريخ والطائرات المسيرة سيضعف ثقة الشركات الدولية والأوربية بالمطار ويؤدي لخسائر مادية كبيرة، وبالتالي من المطلوب على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إعادة الثقة للمطار الدولي".

ويوجد على جدول رحلات مطار اربيل، 28 رحلة من المفترض انها تصل الى المطار خلال اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسة و20 دقيقة عصر اليوم، الغيت 7 رحلات من اصل 21 رحلة موضوعة في الجدول حتى عصر اليوم، فيما لاتزال معلومات الرحلات المتبقية حتى منتصف ليل اليوم الثلاثاء غير معلومة، بحسبما تظهر مواقع مختصة بمراقبة الطيران.