قرعة آسيا بكرة اليد تضع منتخبنا إلى جانب الكويت والبحرين وكوريا الجنوبية

2024-01-16 23:08:11 - المصدر: واع

بغداد - واعأوقعت قرعة بطولة آسيا لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية التي ضمته إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين والكويت.ويلعب منتخبنا مباراته الاولى ضمن منافسات المرحلة الأخيرة والتي ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الخميس المقبل أمام كوريا الجنوبية ويخوض لقاءه الثاني أمام صاحب الأرض والجمهور البحرين الجمعة المقبل بينما يختتم مواجهاته بلقاء منتخب الكويت الأحد من الأسبوع المقبل .وكان منتخبنا قد تأهل إلى الجولة النهائية بعد تعادله أمام اليابان والسعودية وفوزه على الهند ليحل ثانيا بمجموعته خلف اليابان.