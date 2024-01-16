اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › سيدات غاز الشمال يمثلن العراق في البطولة العربية للأندية لكرة السلة

سيدات غاز الشمال يمثلن العراق في البطولة العربية للأندية لكرة السلة

سيدات غاز الشمال يمثلن العراق في البطولة العربية للأندية لكرة السلة
سيدات غاز الشمال يمثلن العراق في البطولة العربية للأندية لكرة السلة
2024-01-16 23:08:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الثلاثاء، عن مشاركة نادي غاز الشمال للسيدات للعبة في البطولة العربية للأندية المقامة بمدينة الشارقة في الإمارات للفترة 2-12 من الشهر الحالي .

وكشفت ادارة نادي غاز الشمال عن وفدها الذي تالف من وريا جلال رئيس النادي رئيسا للوفد، رزکار محمد مدرباً، وجنار فتاح مساعدة للمدرب، اضافة الى تسعة لاعبات هن: ٲوا عبداللە کریم وبریسکە شورش عبدالرحمن وئیفران مظفر حسن وهونیا ٲری ٲزاد وسیوە محمد محمود و رە نو نیازی یونس وتری بشتوان محمد امین ویارا ٲیاد فاضل ولونا کمال عمر  .

واصل المتابعة على شفق نيوز