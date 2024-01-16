سيدات غاز الشمال يمثلن العراق في البطولة العربية للأندية لكرة السلة

2024-01-16 23:08:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الثلاثاء، عن مشاركة نادي غاز الشمال للسيدات للعبة في البطولة العربية للأندية المقامة بمدينة الشارقة في الإمارات للفترة 2-12 من الشهر الحالي .

وكشفت ادارة نادي غاز الشمال عن وفدها الذي تالف من وريا جلال رئيس النادي رئيسا للوفد، رزکار محمد مدرباً، وجنار فتاح مساعدة للمدرب، اضافة الى تسعة لاعبات هن: ٲوا عبداللە کریم وبریسکە شورش عبدالرحمن وئیفران مظفر حسن وهونیا ٲری ٲزاد وسیوە محمد محمود و رە نو نیازی یونس وتری بشتوان محمد امین ویارا ٲیاد فاضل ولونا کمال عمر .