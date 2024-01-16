يد العراق تصطدم بكوريا الجنوبية في كأس آسيا

2024-01-16 23:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يواجه المنتخب العراقي لكرة اليد نظيره الكوري الجنوبي، في أولى مبارياته بالدور النهائي من بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة.

وأوقعت قرعة الدور الثاني التي جرت مساء اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية مع البحرين، والكويت، وكوريا الجنوبية التي سيلاقيها بعد غدٍ الخميس.

فيما يواجه أصحاب الأرض باليوم التالي، على أن يختتم مبارياته بمقابلة الكويت الأحد المقبل.

وكان المنتخب العراقي تأهل إلى الدور النهائي بعد تفوقه على الهند وتعادله أمام اليابان والسعودية.

ويتطلع أسود الرافدين في هذه المشاركة إلى خطف أحدى بطاقات التأهل إلى المونديال بعد أن تلاشت أحلامه في النسخة قبل الماضية عندما خسر أمام كوريا الجنوبية ليكتفي بالترتيب السادس قاريا.