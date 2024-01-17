2024-01-17 00:04:17 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمةاثنت الفنانة الليبية منيرة الغليان، على العروض المقدمة في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بدورته الرابعة عشر..وقالت الغليان لوكالة الانباء العراقية (واع): "تتلمذت على يد أساتذة عراقيين كبار عملوا في الاكاديميات الليبية، منهم بدري حسون فريد وعقيل مهدي وشفيق المهدي قاس مؤنس، الذي درسني التمثيل وزهير كاظم، كلهم معلمون موهوبون"، مبينة: ان "مهرجان المسرح العربي غني ثقافيا، بالندوات الفكرية التي تحيط العروض نقاشاً وتحلياً."وتابعت: "لمسنا حسن إختيار المشاركات من خلال الأعمال التي شاهدناها، والتي قدمها فنانون حاملو رسالة، فرشوها على خشبة المسرح العراقي الأصيل، وهو يدخل تنافسا مشروعا يضفي على المهرجان جمالاً جدياً"، مواصلة، "شدني العرض الاردني؛ لما طرح من موضوع يحتاج مراجعة حقيقية وحلولاً جذرية، كما أعجبني العرض العماني، لأنه مميز ويشد المتلقي باجوائه الشعبية وافكاره القريبة من القلب".