2024-01-17 00:06:01 - المصدر: واع

طرابلس – واعأعلن القائم باعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، إنجاز 400 معاملة تجديد لجوازات مواطنين عراقيين في طرابلس.وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار مساعي الحكومة العراقيَّة لتيسير مُعامَلات المُواطِنين العراقيّين المُقِيمين في الخارج، وتسهيل الإجراءات في عملية إصدار جوازات السفر، عملت السفارة وبالتنسيق مع مديرية الجوازات العامة على تيسير أكثر من (350) معاملة لإصدار جواز السفر الإعتيادي عبر المنظومة المتنقلة".وأضاف، أن "ذلك يأتي حرصاً من السفارة على تقديم أفضل الخدمات القنصليَّة للمواطنين العراقيين بعد توقف دام نحو عقد من الزمن"، مؤكدا أنَّ "السفارة تعمل بدأب لتذليل المصاعب عن المواطنين، وتُيسِّر مُعامَلاتهم، وما يتعلّق بجوازاتهم عبر الوفد القادم من بغداد، علاوة على أنّ السفارة تعمل على فتح منظومة إصدار البطاقة المُوحَّدة في القريب العاجل؛ ممّا يُساهِم في رفع العقبات عنهم".وأشار إلى أنّ "السفارة وضعت خطة عمل لزيارة المواطنين الذين يقيمون في المنطقة الشرقيّة في دولة ليبيا (بنغازي) من أجل تقديم الخدمة لهم وتجديد جوازات سفرهم النافذة"، مُنوهاً إلى "استثناء المواطنين من رسوم المنظومة المتنقلة والبالغة (250000) الف دينار."وتجدر الإشارة إلى أنَّ وفد منظومة الجوازات المتنقلة الذي تستضيفه السفارة حالياً، هو الأول من نوعه منذ عشرين عام.