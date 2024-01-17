البليهي يمنح السعودية فوزا مثيرا على عمان

2024-01-17 00:34:01 - المصدر: واع

متابعة - واعخطف منتخب السعودية الفوز على منافسه عمان بنتيجة (2-1) ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 والمقامة في دولة قطر.سجل صلاح اليحيائي هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وتعادل الأخضر بأقدام عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78 بعد مراوغة مميزة، وأضاف علي البليهي الثاني في الدقيقة 96.ويحتل منتخب تايلاند صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، مناصفة مع السعودية، ويتذيل منتخب قيرغيزستان الترتيب بدون نقاط بفارق الأهداف عن عمان.