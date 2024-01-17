النجف يخطف مهاجم الشرطة

2024-01-17 00:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي النجف، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، التعاقد رسميا مع المهاجم محمد داود قادما من الشرطة، لتمثيله بدوري نجوم العراق.

وذكر النجف، في بيان رسمي: "بعد مفاوضات استمرت لعدة جولات وجلسات مستفيضة مع إدارة الشرطة للظفر بخدماته.. المهاجم محمد داود ينضم للغزلان بنظام الإعارة، لتمثيل الفريق للموسم الكروي الحالي 2023/2024".

وأضاف: "هناك استقطابات مهمة ستعلن في الأيام المقبلة سيكون لها الأثر الكبير بتعزيز الفريق، وظهوره بالشكل اللائق الذي يلبي طموحات الجميع".

ويعد داود من الركائز المهمة بفريقه السابق الشرطة وساهم معه في التتويج بلقب الدوري العراقي لموسمين متتاليين، لكن الخلافات الأخيرة مع الجهاز الفني بقيادة التونسي شهاب الليلي، عجلت من رحيله صوب النجف.

يذكر أن النجف تعاقد مؤخرا مع المدرب عبد الغني شهد لقيادته بدوري نجوم العراق خلفا للمستقيل المدير الفني المصري حمزة الجمل.