"الكان" ومفاجآت البدايات.. نتائج سلبية للكبار في المباريات الأولى

2024-01-17 02:00:05 - المصدر: العربي الجديد

رغم عدم نهاية الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "ساحل العاج 2023"، إلا أن الجولة شهدت مفاجآت مدوية، تمثلت في نجاح المنتخبات الصغيرة غير المرشحة للمنافسة في حصد نتائج مثيرة على حساب الكبار المرشحين بقوة للحصول على لقب بطل "الكان"، ولم يفلت من مفاجآت البداية، سوى منتخب ساحل العاج (البلد المستضيف) الذي فاز على غينيا بيساو بهدفين دون رد، والسنغال التي تغلبت على غامبيا (3-صفر).

وتعد الكرة العربية من أبرز ضحايا الظاهرة الجديدة، التي تصدرها خسارة منتخب تونس أمام نظيره في ناميبيا بهدف دون رد في المجموعة الخامسة، وفقدانه 3 نقاط غالية، فيما نالت ناميبيا انتصاراً تاريخياً هو الأول لها في كأس الأمم الأفريقية، وسجل هوتو هدف فوز ناميبيا الوحيد في الدقيقة 88، وسط أداء هزيل من جانب منتخب تونس أحد المرشحين للحصول على اللقب.

وشهدت الجولة الأولى، إخفاق منتخب مصر في الفوز على موزامبيق، وتعادل معه بصعوبة (2-2) في المجموعة الثانية، وسط أداء ضعيف من جانب تشكيلة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وفي حضور محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنكليزي.

ولحق منتخب الجزائر بنظيره المصري، بعدما فاجأ الجميع في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بتعادل غريب مع أنغولا (1-1 ) في مباراة تفوق فيها منتخب الجزائر أولاً، وسجل عبر بغداد بونجاح، ثم عادلت أنغولا، وكادت أن تحقق الفوز بعد تراجع الحالة البدنية لتشكيلة المدرب جمال بلماضي.

ومن المفاجآت أيضاً، فوز منتخب الرأس الأخضر على غانا (2-1 ) في المجموعة الثانية لتتصدر الرأس الأخضر جدول الترتيب برصيد 3 نقاط متفوقة على مصر وغانا.

وسقطت منتخبات أخرى مرشحة لحصد اللقب في فخ التعادل، مثل منتخب نيجيريا الذي يضم بين صفوفه فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي وأفضل لاعبي أفريقيا 2023، والذي تعادل مع غينيا الاستوائية (1-1) ضمن منافسات المجموعة الأولى ليفقد نقطتين غاليتين.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل منتخب الكاميرون (وصيف قائمة الأكثر تتويجاً بطلاً لكأس الأمم الأفريقية) مع غينيا (1-1) وفقد نقطتين قد يندم عليهما، رغم معاناة غينيا من نقص عددي لطرد لاعبها كامانو.