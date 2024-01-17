فينيسيوس يتسبب في معاقبة برشلونة

2024-01-17 07:32:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الغرامة المالية الموقعة على رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، بعد الأحداث التي شهدها الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد.وخسر برشلونة أمام غريمه ريال مدريد 4-1، في نهائي السوبر الإسباني، مساء الأحد الماضي، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.وشهد اللقاء طرد أراوخو في الدقيقة 71، بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية، إثر تدخل قوي ضد فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد فرض القاضي الرياضي غرامة مالية على أراوخو قدرها 600 يورو، بسبب طرده في المباراة النهائية، كما غرم برشلونة مبلغ 350 يورو.وارتبط اسم أراوخو مؤخرا بالرحيل إلى بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في الصيف المقبل.يذكر أن برشلونة قام بتجديد عقد أراوخو حتى صيف 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو.