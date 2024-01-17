الذهب يستقر بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

2024-01-17 07:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر سعر الذهب، يوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس آذار.

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:36 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولارا.

وأثارت تعليقات والر عمليات بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاث. ودفعت تصريحاته الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى تسجيل أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء.

ومن شأن ارتفاع الدولار جعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 بالمئة كل على حدا. وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولارا للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولاراً والبلاديوم 937.52 دولارا.