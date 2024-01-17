يوفنتوس يغلق الباب في وجه لاعب الاتفاق السعودي

2024-01-17 08:10:13 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس، موقف ناديه من التعاقد مع جوردان هندرسون، لاعب ليفربول السابق والاتفاق السعودي الحالي.وارتبط يوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية، بالتعاقد مع هندرسون في ظل رغبة اليوفي في تدعيم خط الوسط، ووسط رغبة من النجم الإنجليزي بالعودة إلى أوروبا من جديد.وقال جيونتولي، في تصريحات لشبكة "DAZN": "لقد كان النصف الأول من الموسم رائعا، فتحقيق 46 نقطة من 19 مباراة لم يكن من الممكن تصوره في البداية، علينا أن نشكر المدرب والجهاز واللاعبين على هذا العمل الاستثنائي ونأمل الاستمرار".وحول الميركاتو الشتوي ليوفنتوس، علق كريستيانو: "نحن مهتمون بالتفاصيل ونأمل في إغلاق صفقة تياجو ديالو خلال الأيام القليلة المقبلة، وعندما يصبح لاعبا في يوفنتوس سأتحدث عنه".وعن التعاقد مع لاعب وسط جديد مثل هندرسون أو الخروج المحتمل لمويس كين، قال جيونتولي: "في هذه اللحظة، قررنا إغلاق سوق الانتقالات، وقررنا أن نضع ثقتنا في هؤلاء اللاعبين الذين حققوا نتائج غير عادية".واختتم: "نريد مواصلة الفوز للابتعاد أكثر عن المركز الخامس، لأن هذا هو هدفنا وهو ما سنمضي به للأمام".وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس بذلك أغلق الباب تماما أمام المفاوضات مع لاعب خط وسط ليفربول السابق هندرسون.