وزير العدل يبحث مع رئيس محكمة استئناف الأنبار ثلاثة ملفات مهمة

2024-01-17 09:18:00 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد، القضايا المتعلقة بالمواقف والسجون والدوائر الإصلاحية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد أستقبل وزير العدل خالد شواني، وبحضور كل من المدعي العام في الأنبار ومحافظ الأنبار ومديري الدوائر العدلية".وأضاف البيان، أن "الطرفين ناقشا بعض القضايا التي تتعلق بالمواقف والسجون والدوائر الإصلاحية".وأعرب وزير العدل، عن "شكره للقضاء لجهوده المبذولة، وسعي وزارته لتنفيذ القرارات القضائية".