2024-01-17 09:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر نادي الشرطة ترتيب فرق دوري المحترفين لكرة الصالات، يوم الأربعاء، برصيد 31 نقطة، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ 11.

ويلاحق الشرطة، نادي نفط البصرة بفارق نقطة واحدة برصيد 30 نقطة، ويأتي نفط الوسط ثالثاً برصيد 26 نقطة، ثم أمانة بغداد رابعاً بـ23 نقطة.

هذا وحل نادي آليات الشرطة بالمركز الـ 13 بست نقاط، وبنفس النقاط يأتي نادي الشرقية بالمركز الـ 14 بفارق الأهداف، واخيراً نادي القوة الجوية بالمركز الـ 15 برصيد 3 نقاط فقط.

وكشف اللجنة الفنية لكرة الصالات، عن الأفضل للجولة الـ 11، وجرى اختيار لاعب نفط البصرة إبراهيم سامي كافضل لاعب في الجولة، ومدرب غاز الجنوب ناجي حميد أفضل مدرب، بينما تصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة الـ 11 لاعب الموارد المائية سالم كاظم برصيد 19 هدفاً.