مصرع 4 أشخاص بحادث سير مروع في إقليم كوردستان

2024-01-17 09:38:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بمصرع واصابة 6 مدنيين بين ادارة منطقة "كرميان المستقلة، ومحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن 4 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم عجلتين على طريق قضاء كلار - السليمانية.

واضاف ان جثث الضحايا نقلت الى الطب العدلي، والمصابين الى مستشفى كلار لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

ويشهد طريق كلار - السليمانية حوادث مرورية مميتة بسبب تلكؤ اعماره وتطويره والزخم المروري الذي يشهده.