رئيس الوزراء: العراق لا يمانع في التعاون مع التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب

2024-01-17 09:58:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق لا يمانع في التعاون مع التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب ، فيما أشار الى أن الحكومة أدرجت إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي في العراق بمنهاجها الوزاري .وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54".وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق وحلف الناتو، وسبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات الإرهاب وكشف مصادر تمويلها".وتابع "كما تطرق اللقاء إلى ملفّ إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي في العراق، الذي أدرجته الحكومة في منهاجها الوزاري، بعد التطور الذي حققته القوات العراقية على مستوى الإعداد والجهوزية الكاملة، وأهمية الاتفاق على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمته عبر إجراء حوارات ثنائية، بما يضمن انتقالاً سلساً لمهامه".وثمّن رئيس مجلس الوزراء، "جهود دول الحلف ودعمها العراق، من خلال العمليات العسكرية في الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابية، وفي مجال تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية".وأكد السوداني، أن "العراق لا يمانع في التعاون مع دول التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب والتجهيز، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع العراق وبلدان هذا التحالف".من جانبه، أشاد ستولتنبرغ، بـ"جهود الحكومة وإجراءاتها في دعم أداء القوات الأمنية بملاحقة فلول الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً تطلّع الحلف نحو المزيد من التعاون المشترك، في مجالات أمنية عدة".