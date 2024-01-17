2024-01-17 10:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

تم تشكيل فريق عمل وبالتعاون مع مديرية استخبارات المثنى لغرض تنفيذ حملة القبض على السحرة والمشعوذين وتحديد اماكنهم في قاطع المسؤولية.بعد استدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد اخذ الموافقات القضائية

تم القاء القبض على المتهم(ع .ص)يسكن المثنى/قضاء السماوة

تم ضبط لديه مجموعة من الادوات التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة ومن خلال التحقيق معه أنه يقوم باعمال السحر والشعوذة(للنساء والرجال)في داخل وخارج العراق مقابل اخذ منهم مبالغ ماليه تصل الى (١٠٠٠دولار) للشخص الواحد مقابل إجراء عمل لهم(فتح قسمه/رد المطلقات/تزويج النساء/عقد لسان) وتم عمل أكثر من (١٥٠ شخص) من خلال حضورهم الى دار المتهم مقابل بيع لهم(احجار وطلاسم)مقابل اخذ منهم مبالغ ماليه تتراوح من (٥٠ الى ٥٠٠٠ الف) للشخص الواحد