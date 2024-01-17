هبوط أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد و اربيل

2024-01-17 10:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد سجل سعر البيع 152400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152300 دينار مقابل 100 دولار.