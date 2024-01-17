2024-01-17 10:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقع المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، في المجموعة الثانية، لحساب الدور ربع النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال رئيس اتحاد اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب وقع في مجموعة قوية تضم أقوى المنتخبات الآسيوية، حيث سيلاعب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والكويت".

وأضاف رياض، أن "المنافسات ستستأنف يوم غد الخميس، بعد إجراء القرعة، و سيلاقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي، غداً في أولى المواجهات".

وتابع: "منتخبنا سيواجه في مباراته الثانية أصحاب الأرض والجمهور منتخب البحرين الجمعة المقبل، وأخيراً يواجه المنتخب الكويتي الأحد المصادف 21 من الشهر الجاري".

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد، قد تأهل الاثنين الماضي إلى الدور الرئيسي لبطولة آسيا الـ21 التي تستضيفها البحرين، بعد تعادلين مع السعودية 31-31 هدفاً، واليابان 28-28 هدفاً، وحقق فوزاً عريضاً على منتخب الهند 55-12 هدفاً.