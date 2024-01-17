مفتن : الدعم الحكومي الكبير سيسهم بتطوير الرياضة العراقية

2024-01-17 10:28:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن أن الدعم الحكومي الكبير للرياضة العراقية سيسهم بالارتقاء بها، معلناً عزمه على تحسين الأداء في المنظومة الأولمبية الوطنية العراقية بعد تراكمات صعبة وغير منتظمة.وقال مفتن في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الرؤية الاستثمارية والأداء الأكاديمي في العمل الرياضي هما مساران ضروريان للحاق العراق بمن سبقه رياضياً"، لافتاً الى " ضرورة تعديل عدد من فقرات القوانين الرياضية سعياً لملائمتها بما ينسجم مع الصلاحيات المعروفة لجميع المؤسسات الرياضية في مختلف بلدان المنطقة والعالم وبما ينظم العمل الأولمبي في تعاطيه مع الاتحادات الرياضية الوطنية".وأشار مفتن الى أن " حراكه المباشر مع عدد من النواب نجح في استحصال مبلغ خمسة مليارات دينار لدعم الأولمبية"، مبيناً أن "الدعم الحكومي الكبير للرياضة العراقية سيسهم حتماً بالارتقاء بها ".وتابع مفتن أن" اللجنة ستطوي منهج التجامل والمشاركات ببطولات ليست رسمية مثلما ستدعم بقوة الاتحادات التي يحقق رياضيوها منجزاً رياضياً رسمياً بيّناً، في الوقت ذاته طالب مفتن الإعلام الرياضي بأن يضطلع بدور بنّاء ومؤثر في تصحيح أي مسار أو قرار خاطئ يكرس شعار الفشل الذي يتكرر بسبب هدف المشاركة فحسب ".