"غائم.. تعرف على حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

2024-01-17 10:30:06 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (الاولى)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً يتحول بعد الظهر الى صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً،

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشار إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً واحيانا غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية،اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية،اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع امطار متوسطة الغزارة ليلاً ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".