2024-01-17 10:32:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعدان البرلمان العربي، اليوم الاربعاء، الهجوم الإيراني على مدينة أربيل شمالي العراق.وقال البرلمان العربي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران من خلال قصف الأماكن السكنية الآمنة بمدينة أربيل شمالي العراق بالصواريخ البالستية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وعدد من المصابين".وشدد، على أن "هذا الاعتداء الإيراني الذي لم يراع أبسط القواعد في احترام حسن الجوار، يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق ولأمن شعبه العزيز، واعتداءً سافراً على الأمن القومي العربي لأن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي"، مؤكداً أن "الاعتداء على العراق هو اعتداء على الأمة العربية".وجدد البرلمان العربي، "تضامنه التام مع جمهورية العراق في كافة الإجراءات التي ستتخذها حفاظاً على سيادتها واستقرارها والحفاظ على أمن مواطنيها"، معرباً عن "خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".