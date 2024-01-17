2024-01-17 10:43:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4754) والذي تضمن عـــددا من القوانين والقرارات والتعديلات.

واحتوى العدد، قانون رقم (33) لسنة 2023 التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997، وكذلك تضمن العدد مرسوم جمهوري رقم (98) لسنة 2023 المتضمن (تعيين السيد عبدالرحمن حامد محمد سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمهورية العراق لدى كندا.

كما جاء في العدد، قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرقمة (40)و( 41)و(42) لسنة 2023، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إضافة الى اعلان عن نية استحداث بلدية الأنصار (السجلة) من الصنف (الرابع) في محافظة صلاح الدين/ مديرية بلديات صلاح الدين.



