لاعبون جدد ينضمون إلى فرق دوري نجوم العراق في الانتقالات الشتوية

2024-01-17 10:54:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارات أندية النجف ونفط الوسط والقاسم، يوم الأربعاء، عن ضم واستعارة لاعبين جدد لفرقها الكروية ضمن فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت إدارة نادي النجف أن نجم نادي الشرطة اللاعب محمد داود، انتقل إلى صفوف فريقها الكروي على سبيل الإعارة.

بينما عاد اللاعب كريم دلي لفريقه السابق نفط الوسط بعد فك ارتباطه بنادي نوروز الذي كان يمثله في المراحل السابقة.

كما تعاقدت إدارة نادي القاسم مع المحترف النيجيري أوديني جورج قادماً من نادي القيصومة السعودي لموسم واحد، وكذلك تعاقدت مع اللاعب إسماعيل مالك قادماً من نادي الصناعة الناشط بالدوري العراقي الممتاز.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قرر إيقاف منافسات دوري نجوم العراق لارتباط العديد من اللاعبين مع المنتخب الأول الذي يخوض مباريات في بطولة كأس آسيا.