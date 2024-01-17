2024-01-17 10:58:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي نعمة، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، تشكيل لجنة تحقيق بشأن قصف اربيل بالصواريخ الإيرانية.

وقال نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم" ،ان" لجنة الامن والدفاع النيابية ناقشت في اجتماع موسع لاعضائها القصف الايراني لبعض الاهداف اربيل وما نجم عن من خسائر بشرية ومادية وتداعياته"، مبينا انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق ستصل مواقع القصف خلال 24 ساعة من اجل اعداد تقرير موسع وتفصيلي عن حيثيثات ماحصل".

واضاف، ان" العراق ذو سيادة، واستهداف ايا من محافظات سواء في الشمال او الجنوب او اي منطقة غير مقبول ويمثل انتهاك صارخ لافتا الى ان" تقرير مجلس النواب سيتضمن العديد من النقاط المهمة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، فيما أشار في بيان له إلى انها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".

وعدّ مجلس أمن إقليم كردستان، الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.

فيما اعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، عن تشكيل لجنة تحقيقة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق بالهجوم الإيراني على اربيل وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.