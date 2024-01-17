لبنان وقطر بمواجهة الصين وطاجيكستان في ثاني جولات أمم آسيا

2024-01-17 11:22:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في العاصمة القطرية الدوحة، بإقامة مباراتين من المجموعة الأولى.ويلتقي في المباراة الأولى منتخبا لبنان والصين عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب الثمامة.يأمل منتخب لبنان التعويض أمام الصين بعد خسارته المباراة الأولى أمام قطر، ليبقي على آماله في المنافسة على الترشح عن المجموعة الأولى ، ويعلم رجال الارز أن المباراة لن تكون سهلة لكنهم عازمون على مواصلة النضال للبقاء في العرس الآسيوي.ويستضيف ملعب البيت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً المباراة الثانية التي تجمع منتخبي قطر وطاجيكستان.وأنهى حامل اللقب المنتخب القطري استعداداته لخوض مباراته الثانية ضمن دور المجموعات وعينه على النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.ويتصدر منتخب قطر المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأولى لبطولة آسيا، برصيد 3 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان ثانياً برصيد نقطة واحدة، والصين ثالثاً برصيد نقطة واحدة ثم لبنان بالمركز الرابع بدون نقاط.