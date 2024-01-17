وزير التخطيط: ماضون بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي

2024-01-17 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاكد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، ان الوزارة ماضية في اجراءاتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم ،تراس الاجتماع الاول لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي استعرض من خلاله، توجهات الحكومة للعام الحالي بشأن الخطة الاستثمارية للمشاريع الوزارية ومشاريع تنمية الاقاليم".واضاف البيان ان" الاولوية ستكون للمشاريع المستمرة، والايفاء بجميع الالتزامات المالية لوحدات الانفاق، قبل الدخول في التزامات مالية جديدة من خلال ادراج المشاريع الجديدة،مبينا ان"الوكيل الاداري للوزارة ازهار حسين صالح، ورئيس هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، استعراضا الخطوات والاجراءات الجارية حاليا، في اطار الاستعداد لتنفيذ التعداد".وتابع البيان ان"اجتماع هيئة الرأي شهد مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات والتوصيات والاجراءات اللازمة بشأنها، من بينها مناقشة ارتباط دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، في ضوء قانون الهيأة الجديد،مشيرا الى انه" تقرر تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقدم توصياتها خلال عشرة ايام عمل،فضلا عن مناقشة موضوع زيادة مبالغ الدعم الممنوحة لموظفي تشكيلات الوزارة، وفقا للمهام والواجبات المناطة بكل تشكيل".