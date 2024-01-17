البرلمان يبحث أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي

2024-01-17 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملابحث مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البرلمان، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استضاف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي والرقابة المالية".وأشار، الى أن "الاستضافة، تهدف لمناقشة أسباب تأخر استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيين المشمولين ضمن الـ (31000) درجة وظيفية المقرة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة2022".