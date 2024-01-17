خطة حكومية للتوسع في زراعة الشلب

2024-01-17 12:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة للتوسع في زراعة محصول الشلب، مبينة أن الخطة تتضمن أيضاً تنويع أصناف الشلب.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها خطة في الموسم الزراعي القادم، للتوسع بزراعة محصول الشلب من خلال استخدام منظومات الري الحديثة، لإنتاج كميات كبيرة، إضافة إلى الحفاظ على الأصناف الزراعية للشلب خاصة العنبر والياسمين".وأضاف، أن "زراعة الشلب سوف لن تقتصر فقط على المساحات المروية، كما كان الحال خلال السنة الماضية، حيث تم إقرار الخطة الزراعية فقط للمحافظة على الصنف، فتم زراعة 5 آلاف دونم".وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن الحكومة رصدت تخصيصات لمنظومات الرّي بالرش وسنستمر بها وبدعمها، لافتاً الى أنه رغم شحّ المياه إلّا أن الاستثمار الصحيح سيؤدي إلى كفاية مياه الرّي.