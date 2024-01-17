النقل تضع خطة لإعادة خطوط السكك وتطرح مقترحات لتخفيف الزخم المروري

2024-01-17 12:46:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تقديم مقترحات لتخفيف الزخم المروري، وفيما أشار إلى مخاطبة الوزارات بشأن توفير حافلات لنقل الموظفين، كشفت عن خطة لإعادة خطوط السكك القديمة الرابطة بين المحافظات.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النقل، عضو في اللجنة المركزية لفك الاختناقات المرورية، قدمت العديد من المقترحات، فضلاً عن مخاطبتها للوزارات والمؤسسات بتزويد عقد حافلات لنقل الموظفين من وإلى محل سكناهم بهدف تخفيف الزخم المروري".وأضاف الصافي، أن "من بين المقترحات، أن تكون حصة لوزارة النقل في الطرق الرئيسة المكتظة، فضلاً عن مقترح تفعيل التكسي النهري داخل بغداد"، مبيناً أن "أكثر من 500 حافلة متوفرة ومستعدة لأي واجب".وأوضح، أن "أكثر من 85 حافلة تعمل حالياً داخل بغداد، وتمت مفاتحة عدد من الكليات والجامعات من أجل تمويلها بعدد من الحافلات لنقل الطلبة من وإلى محل سكناهم"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعاقدت مع عدد من المحافظات منها ،نينوى والأنبار وصلاح الدين وواسط وذي قار من أجل تشغيل الحافلات هناك".‏ولفت إلى أن "مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو وينتهي بنقطة الربط فيش خابور، وبحسب دراسة الجدوى والخطوط المحددة من الشركة الإيطالية، فإن الطريق سيمر بـ11 محافظة".وأردف، أن "الوزارة، باشرت وضع خطة تتضمن إعادة خطوط السكك القديمة والتي تربط المحافظات فيما بينها، علاوة على وجود دراسة من وزارة الإعمار والإسكان بشأن إنشاء طريق حولي ببغداد يختص بالخطوط القديمة وإعادة تنظيمها وفق مصلحة المواطنين".واستطرد، أن "الجهود، استنفرت ضمن الحملة العمرانية للطرق والجسور من خلال تنظيم عملية السير والمساهمة بعدم وقوف مركبات الأجرة في الممرات والطرق الرئيسة، فضلاً عن تأهيل المرائب".