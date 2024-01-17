اليوم.. الشرطة والوحدة السوري في مواجهة ثأرية بسلة (وصل)

2024-01-17 13:06:11 - المصدر: واع

بغداد - واعتتجه أنظار الوسط السلوي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، إلى قاعة الشعب للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، التي تحتضن مباراة الشرطة وضيفه الوحدة السوري، وذلك ضمن ثالث جولات منافسات النسخة الثانية من دوري السوبر لغربي آسيا (وصل)، عن المجموعة الثانية.ويأمل الجهاز الفني للشرطة بقيادة اللبناني غسان سركيس استغلال عاملي الأرض والجمهور سعياً لتحقيق أول فوز له في دوري غرب القارة أمام الوحدة، ورد الدين للفريق السوري الذي كبد القيثارة خسارة في افتتاح مباريات المجموعة بنتيجة 70-74.ويعول مدرب الأخضر على إمكانيات وشراسة لاعبيه المحترفين ، ويملك الشرطة فرصة لتصحيح المسار لا سيما أنه متذيل ترتيب المجموعة من دون أي رصيد من النقاط ويطمح لتسجيل بداية جيدة.في المقابل يهدف الوحدة السوري في لقاء اليوم إلى تعزيز مكانته في ترتيب المجموعة، كونه يمتلك فوزاً واحداً وخسارة، الأول كان على الشرطة والثانية الخسارة من الرياضي اللبناني.