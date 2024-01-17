2024-01-17 13:13:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، الموقف الحازم للحكومة الاتحادية في إدانة الهجوم الصاروخي الجبان على أربيل وتشكيل لجنة تحقيقية، وأن مؤسسات الإقليم تقدم كل ما يلزم من مساعدة وتعاون مع اللجنة، مشيراً إلى أن "الحملة التضليلية التي تروج لها المؤسسات التابعة لإيران لن تنجح في تحريف اتجاه الرأي العام الغاضب في إقليم كوردستان والعراق"