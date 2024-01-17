مجلس أمن كردستان يهاجم "أجهزة أيرانية" ويتهمها بنشر صور مزيفة لقصف أربيل

2024-01-17 13:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

بعد الهجمات الإرهابية على أربيل ورد الفعل العدواني للحكومة الاتحادية على إدانة وتشكيل لجنة تحقيقات، بدأت بعض الأجهزة الإيرانية بنشر أخبار وصور مزيفة وغير ذات صلة، وبدأت في النظر إلى أعمالها البرية.

مكاتب اقليم كردستان تدعم اللجنة التي تشكلها الحكومة الاتحادية وواضح جدا ان هذا الهجوم استهدف ابناء اقليم كوردستان وهذه الجهود لا يمكن ان تغير الرأي العام من غضب الاقليم والعراق تجاه الجرائم والانتهاكات

اقليم كردستان ملتزم بدستور وقوانين العراق والاقليم، وقوى التحالف الموجودة في اقليم كوردستان على دراية بالحكومة الاتحادية.

يجب أن نتخذ خطوات جادة على المستوى الداخلي للعراق وعلى المستوى الدولي حتى نحمي كرامة العراق والمنطقة ونحمي مواطنينا من خطر الصراعات الإقليمية.

مصدر من مجلس امن اقليم كردستان

17/01/2024